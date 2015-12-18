Обама висловив упевненість в неминучій перемозі над ІДІЛ

У своєму посланні Барак Обама підкреслив, що його пріоритетом є безпека американців. Виступаючи після тривалої наради з повним складом своєї команди з питань національної безпеки, президент заявив, що висновок про те, що немає невідворотних нападів на США заснований, зокрема, на ретельному огляді "зусиль всього уряду щодо запобігання нападів і по захисту нашої країни", передає "Голос Америки".

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Звертаючись до всіх американців з Національного антитерористичного центру поруч з Вашингтоном, Барак Обама сказав: "Ми повинні бути пильними".

У ході рідкісної поїздки в Пентагон Барак Обама сказав, що він упевнений в тому, що очолювана США коаліція переможе в боротьбі проти "Ісламської держави", додавши, що це терористичне угруповання втрачає позиції, а її лідерам ніде сховатися.

Тим часом міністр внутрішньої безпеки США Джей Джонсон оприлюднив оновлену систему оповіщення про загрозу терактів. У 2011 році США скасували колірну систему попереджень, замінивши їх періодичними повідомленнями про "підвищену" або "безпосередню" загрозу. Тепер уряд планує також поширювати бюлетені, в яких будуть описуватися "загальні тенденції", пов'язані з можливими терористичними загрозами і ситуаціями, які влада вважає такими, що не потрапляють до категорії підвищеної або безпосередньої загрози.

"Ми хочемо зібрати в одному місці інформацію про те, які загрози для країни ми спостерігаємо, що ми робимо для їх запобігання і що може зробити широка громадськість", - пояснив Джей Джонсон. За його словами, Міністерство внутрішньої безпеки "особливо стурбоване тим, що осіб, натхнених ідеями терористів і доморощених екстремістів можуть підштовхнути до нападу на громадські місця та заходи".