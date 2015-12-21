ІДІЛ вербує новачків серед злочинців у Європі – WP

Перед європейськими владою постає черговий виклик: новими прихильниками "Ісламської держави" зі Старого Світу все частіше стають колишні вуличні бандити і ув'язнені.

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Про це повідомляє The Washington Post.

Замість того, щоб залишити кримінальне минуле позаду, вони користуються своїми злочинними "талантами", аби фінансувати угруповання. Багато з них грабували туристів і магазини, були дрібними злочинцями, перш ніж відправитися воювати до Сирії та Іраку на боці бойовиків-джихадистів.

"Європейські тюрми були розсадниками ісламських радикалів протягом багатьох років, зокрема, і в'язниці Бельгії і Франції", - додали автори статті.

Як заявляють чиновники і мусульманські лідери, терористи вербують у свої ряди навмисно молодих людей з кримінальним минулим, оскільки ті відчувають злість і відчуження по відношенню до суспільства. Ця стратегія сильно відрізняє ІД від тієї ж "Аль-Каїди", яка воліє вирощувати своїх бійців з молодих років.

За інформацією газети, один з організаторів кривавих терактів в Парижі, Абдельхамід Абауд, був пов'язаний з радикальним угрупуванням грабіжників на чолі з так званим "Санта Клаусом".