У Медведєва запевнили у відсутності планів розширювати санкції проти ЄС
19:03, 21 грудня 2015Світ
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Заходи РФ у відповідь щодо європейських країн, які продовжили санкції проти Москви, діють до серпня 2016 року, нових поки не планується.
Обмежувальні заходи РФ діють до серпня / obozrevatel.com
Про це повідомила прес-секретар прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва Наталія Тімакова, передає РІА Новости.
"Обмежувальні заходи РФ діють до серпня, нових поки не планується", - сказала Тімакова.
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Раніше сьогодні Європейський союз офіційно затвердив рішення про продовження санкцій проти Росії ще на півроку. "Рішення щойно прийнято", - повідомили власному кореспонденту УНІАН в Європейській Раді.
Рішення було затверджене у письмовій формі. У вівторок, 22 грудня, воно буде оприлюднено в Офіційному журналі ЄС.
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