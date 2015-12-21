У Медведєва запевнили у відсутності планів розширювати санкції проти ЄС

Про це повідомила прес-секретар прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва Наталія Тімакова, передає РІА Новости.

"Обмежувальні заходи РФ діють до серпня, нових поки не планується", - сказала Тімакова.

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Раніше сьогодні Європейський союз офіційно затвердив рішення про продовження санкцій проти Росії ще на півроку. "Рішення щойно прийнято", - повідомили власному кореспонденту УНІАН в Європейській Раді.

Рішення було затверджене у письмовій формі. У вівторок, 22 грудня, воно буде оприлюднено в Офіційному журналі ЄС.