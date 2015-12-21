Туреччина звинуватила Росію в загибелі 600 сирійців в результаті авіаударів

За його словами, 150 з них — діти. Як сказав Чавушоглу, 200 осіб загинули при бомбардуванні в провінції Ідліб 20 грудня.

Мевлют Чавушоглу заявив, що Росія в більшості випадків завдає удари не по «Ісламській державі», а по повстанцям, які протистоять президенту країни Башару Асаду, пише Медуза за інформацією Anadolu.

Читайте такожFinancial Times назвала слабкі місця "Ісламської держави"20 грудня були нанесені удари по місту Ідліб, що перебуває під контролем озброєних повстанців. Удари прийшлися по жвавій ринковій площі в центрі міста, по державних будівлях та по житлових кварталах. Як повідомляв Reuters, імовірно удари були нанесені російськими ВПС.

За словами міністра закордонних справ Туреччини, авіаудари Росії лише посилюють «Ісламську державу». Він зазначив, що Росія «мріє» повернути країну в руки Башара Асада.