Росія вже підготувала список наступників Асада - Reuters

Про це повідомив один із західних дипломатів, однак він відмовився розкрити деталі, передає Reuters.

При цьому наголошується, що наразі неясно, чи є такий список у Ірану.

"Ми отримали рішення, що в результаті призведе до відходу Асада", - сказав високопоставлений західний дипломат на умовах анонімності.

Наголошується, що західні країни, Туреччина, Саудівська Аравія та інші неохоче погодилися залишити Асада при владі на час перехідного періоду.

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"Росія чітко дала зрозуміти західним державам, що у неї немає заперечень проти відставки президента Сирії Башара Асада в рамках процесу мирного врегулювання", - стверджують дипломати.

Варто зазначити, що Росія, як і Іран, досі була твердим прихильником Асада і проводить військово-повітряну операцію на підтримку урядових сил.

Незважаючи на пом'якшення протиріч, позиції сторін ще багато в чому різняться, сказали на умовах анонімності дипломати і чиновники, знайомі з ходом переговорів.

Раніше сьогодні джерела агентства Reuters в дипломатичних колах повідомили, що їхні російські співрозмовники говорять про готовність на відхід Башара Асада з посади президента Сирії.