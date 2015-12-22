"Ісламська держава" в 2015 році втратила контроль над 14% захопленої території (інфографіка)
Територія, контрольована терористичним угрупованням "Ісламська держава", між 1 січня і 14 грудня 2015 року, зменшилась на 14% - на 12 тис. кв. км, до 78 тис. кв. км.
Такими є дані дослідження американського інституту IHS Jane's, пише Європейська правда.
Втрати ІДІЛ в 2015 році включають в себе великі ділянки на північному кордоні Сирії з Туреччиною, включаючи пункт перетину кордону Таль Абьяд, який був головною точки доступу угруповання до турецького кордону з їх фактичної столиці у місті Ракка.
Інші істотні втрати в Іраку включають місто Тікріт, нафтопереробний комплекс Бейджи, а також ділянку головної магістралі між Раккою і Мосулом, що ускладнила передачу товарів і бойовиків між двома містами.
У той же час ІДІЛ у поточному році вдалося захопити Пальміру в Сирії, а також міста Рамаді і Анбар в Іраку.
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Як зазначають в організації, сирійські курди в 2015 році наростили найбільше території – в порівнянні з минулим роком вони контролюють на 186% більше. Наразі вони контролюють практично всі регіони, заселені курдами.
Сирійські курди формують найбільшу частину об'єднання збройної сирійської опозиції під назвою "Демократичні сили Сирії", яким надає підтримку очолювана США міжнародна коаліція.