Латвія майже вдвічі скоротила допомогу біженцям: "хто не хоче працювати, залишиться без виплат"

Сьогодні уряд Латвії прийняв рішення зменшити розмір допомоги для біженців — надалі мігрантів, які одержали цей статус будуть платити 139 євро в місяць. Про це повідомляє місцеве видання Delfi.

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Тепер, якщо мова йде про сім'ю, лише один її член може отримати повну суму в 139 євро. Іншим, незалежно від віку, нарахують лише за 97 євро кожному. До цього допомогу біженця становила 256 євро на місяць, а неповнолітньому — 30% від цієї суми.

В уряді країни пояснили, що це дозволить зрівняти в плані посібників біженців і вже живуть в країні латвійців. Крім цього, зменшення розміру допомоги допоможе заощадити 380 тисяч євро.

Раніше міністр добробуту Улдіс Аугуліс заявив, що соціальна інтеграція біженців в Латвії буде відбуватися за тією ж моделлю, що застосовується і у стосунку довгострокових безробітних — шляхом залучення їх на ринок праці.

"Хто не захоче працювати — залишиться без допомоги. Поки біженець може отримувати допомогу і нічого не робити, але ми працюємо над зміною цієї системи. Будемо вести в їх відношенні таку ж політику, як і у відношенні довгострокових безробітних. Вони повинні будуть брати участь у ринку праці та співпрацювати, приймати ту роботу, що пропонує їм Держагентство зайнятості. Якщо вони не будуть цього робити, то залишаться ні з чим", — пообіцяв Аугуліс.