З Фінляндії рекордна кількість мігрантів проситься назад в Ірак

У 2015 році Фінляндія прийняла рекордну кількість біженців, але і число бажаючих виїхати назад на батьківщину та відкликати заяву про надання притулку настільки ж рекордне. Про це повідомляє місцеве видання Yle.

Читайте такожЛатвія майже вдвічі скоротила допомогу біженцям: "хто не хоче працювати, залишиться без виплат"

Відзначається, що станом на 21 грудня цього року відкликано вже 2 868 заявок. З них у листопаді близько 1000, а в грудні вже 600 заявок.

Більшість із тих, хто бажає повернутися на батьківщину, виїжджають за власний кошт. Однак близько 1 100 осіб вирішили звернутися за допомогою в систему добровільного повернення, яка призначена для малозабезпечених репатріантів. Система оплачує повернення таких людей. З липня близько 430 осіб отримали допомогу.

Час очікування в системі добровільного повернення становить в середньому 3 тижні. Через збільшеного числа бажаючих повернутися Імміграційна служба Фінляндії і IOM перевантажені.

Після того, як репатріант вирішить поїхати на батьківщину, використовуючи систему добровільного повернення, він подає прохання в центр з прийому біженців за місцем проживання. Далі центр видає рішення на дотацію, і справа переходить у Міжнародну імміграційну організацію (IOM), яка надає проїзні документи.

Крім квитків на літак іракці зазвичай отримують в якості дотації 50 євро готівкою.