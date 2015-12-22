В Африці "Боко Харам" не пускає до школи мільйон дітей

Більше 2 тисяч шкіл у цих країнах закриті, були напади у сотнях навчальних закладів – їх розграбували і спалили. Про це з посиланням на дані ЮНІСЕФ, повідомляє "ВВС-Україна".

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Рух "Боко Харам" спустошив південно-східний регіон Нігерії і поширився на сусідні країни.

Президент Нігерії наказав військовим до кінця місяця подолати озброєну групу. Але цей термін, скоріше за все, продовжать.

Минулого року представники "Боко Харам" викрали зі шкіл 219 дівчаток.