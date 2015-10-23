У північній частині Камеруну бойовики "Боко Харам" обезголовили 9 осіб, в тому числі дітей і жінок

Про це з посиланням на Сіньхуа, повідомляє РИА Новости.

Згідно з повідомленням, серед загиблих значаться дві дівчинки і чотири жінки. Також повідомляється про 20 викрадених.

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За інформацією агентства, близько 20 бойовиків на мотоциклах напали на населений пункт Керава. Члени угруповання не зустріли значного опору, оскільки сили безпеки пізно прибули на місце події.

Радикальне ісламістське угруповання "Боко Харам" стоїть за більшістю терактів, які регулярно відбуваються в Нігерії, Камеруні та сусідніх країнах.