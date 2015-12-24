Біля берегів Туреччини потонуло судно з мігрантами, загинуло 19 осіб

Співробітники турецької берегової охорони повідомили, що вдалося врятувати 21 людину. Тривають пошуки ще однієї людини, передає Радіо Свобода.

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За даними турецьких ЗМІ, мігранти прямували до грецького острова Лесбос.

Цього тижня відомство ООН у справах біженців і Міжнародна організація з міграції повідомили, що в 2015 році більше ніж мільйон мігрантів і біженців прибули до Європи, в основному морем.

За даними агенцій, 3692 людини потонули, намагаючись досягти Європи.