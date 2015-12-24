У Німеччині підпалили два будинки з іммігрантами: щонайменше 12 осіб постраждали
Поліція не виключає "ксенофобських мотивів" злочину.
Два будинки, у яких жили люди "з міграційним минулим", в німецькій комуні Валлерштайн у Баварії, підпалив сьогодні невідомий.ї
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Про це з посиланням на Spiegel Online повідомляє "Європейська правда".
Внаслідок пожежі постраждали щонайменше 12 осіб. В одному з будинків 11 мешканців отруїлися димом, 6 з них було госпіталізовано до лікарні. В іншому будинку мешканець отримав незначні опіки рук.
"Оскільки обидва будинки були населені іммігрантами, то ксенофобські мотиви не можуть виключатися", - зауважив представник правоохоронних органів.
На місці події було заарештовано 22-річного підозрюваного, повідомляє місцева поліція.
Нагадаємо, притулки для мігрантів неодноразово зазнавали нападів у Фінляндії та Швеції.