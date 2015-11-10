У Швеції згорів черговий притулок для біженців

Про це повідомляє ТАСС.

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У містечку Форсхага провінції Вермланд у центральній Швеції пожежа знищила будівлю, в якый планувалося організувати притулок для біженців. Пожежники, які оперативно прибули на місце, не змогли врятувати споруду і зосередили свої зусилля на тому, щоб вогонь не перекинувся на сусідні будівлі.

У поліції повідомили, що в результаті пожежі ніхто не постраждав, ведеться розслідування події. Правоохоронці підозрюють підпал.

Повідомляється, що за останній місяць в королівстві було зареєстровано близько 20 нападів на пункти розміщення біженців. Тому влада Швеції ухвалила рішення засекретити їхні адреси і посилити охорону.

Раніше повідомлялося, що кількість мігрантів у 9,8-мільйонній Швеції у 2015 році вже склала 105 тисяч осіб. Згідно з прогнозами, кількість біженців в королівстві в цьому та наступному році може досягти 360 тисяч осіб.