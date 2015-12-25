Reuters: В ІД дозволили використовувати органи "відступників"
08:04, 25 грудня 2015Світ
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Ідеологи угруповання «Ісламська держава» рік тому схвалили використання органів полонених для порятунку життів бойовиків, наводить Reuters дані документа, виявленого американським спецназом під час травневої операції в Сирії.
REUTERS
У «Фетві №68» богословів ІД йдеться, що не існує перешкод для вилучення органів у «відступників» для порятунку життя мусульманина, навіть якщо операція стане смертельною для жертви.
При цьому критерії потрапляння в категорію «відступників» у документі не уточнюються; бойовики ІД вбивали і брали в полон як християн і шиїтів, так і сунітів, які чинили їм опір, пише Дождь.
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Агентство зазначає, що документ не свідчить про те, що бойовики ІД дійсно займаються вилученням органів або їх торгівлею, проте раніше влада Іраку вже висувала відповідні звинувачення.
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