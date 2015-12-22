Бойовики ІДІЛ вбили 9 школярок у Сирії
14:58, 22 грудня 2015Світ
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Терористи з угруповання "Ісламська держава" обстріляли з мінометів школу в місті Дейр-ез-Зор на північному сході Сирії.
REUTERS
"Терористи з мінометів обстріляли школу в кварталі Храбиш. Обстріл був сьогодні вранці, загинули дев'ятеро дітей", — повідомляє РИА Новости з посиланням на поінформоване джерело.
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У свою чергу, сирійське національне агентство з посиланням на власне джерело в МВС повідомляє, що снаряди впали на центральному майданчику школи для дівчаток. Джерело підтвердило інформацію про загибель дев'яти школярів і пораненні 15.
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