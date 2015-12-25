Російський літак над Синаєм підірвали за допомогою пластикової вибухівки C-4 - ЗМІ

Її розробили в США в середині 60-х років минулого століття, а зараз різновиди подібної вибухівки виробляють в багатьох країнах світу, що серйозно ускладнює пошук учасників теракту, повідомляє Коммерсант за інформацією джерел у спецслужбах.

Читайте такожФСБ РФ визначила структури, які можуть бути причетні до катастрофи А321 над Синаєм

Передбачається, що проніс бомбу в літак і активував її електронний таймер хтось з обслуговуючого персоналу аеропорту Шарм-еш-Шейх. Цією людиною міг бути, наприклад, прибиральник салону або один з робітників, що доставляли на борт їжу.

При цьому джерело зазначає, що мінером, швидше за все, був зовсім не випадковий чоловік, а професіонал, який пройшов спецпідготовку.

Як повідомляв УНІАН, літак Airbus 321 російської компанії Metrojet (раніше «Когалимавіа»), який прямував до Санкт-Петербурга з Шарм-ель-Шейха, розбився в Єгипті над Синайським півостровом 31 жовтня. Всі 224 людини, які були на борту, загинули. Серед жертв катастрофи також четверо українців.

17 листопада директор ФСБ РФ Олександр Бортніков повідомив, що на борту російського літака, що виконував рейс А321, в небі над Єгиптом стався теракт - спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю до 1 кг в тротиловому еквіваленті.