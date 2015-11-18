Бойовики ІДІЛ показали фото бомби, підірваної на борту російського А321

На фото показана металева банка з-під безалкогольного напою Schweppes, передає Reuters.

Поряд з банкою видно провід, який відходить до металевої основи, а також детонатор.

Here's the image they say is of the IED that took down the Russian jet. From the latest Dabiq: pic.twitter.com/NlEuECYfRc — Graeme Wood (@gcaw) November 18, 2015

Читайте такожЗМІ: Бомба в А321 могла перебувати під пасажирським сидінням біля вікна

Читайте такожспрацював вибуховий пристрій

За його словами, саморобний вибуховий пристрій потужністю до 1,5 кг тротилового еквіваленту. На уламках літака виявлені сліди вибухових речовин іноземного виробництва, доповів Бортніков Путіну.