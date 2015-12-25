Берегова охорона Туреччини перехопила судно з 200 мігрантами
16:32, 25 грудня 2015Світ
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Турецька берегова охорона перехопила судно з 200 сирійськими мігрантами на борту.
REUTERS
Дерев'яний човен прямував з туристичного турецького міста Мармарис на грецький острів Родос, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Hurriyet Daily News.
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Судно перевозило в основному жінок і дітей, які заплатили за це $4 тис. з людини.
Затриманий капітан спростував звинувачення в тому, що він перевозив групу в Грецію нелегально.
Як повідомила берегова охорона, сирійські мігранти будуть відправлені у табір для біженців в прикордонне місто Хатай на автобусі.
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