Більше 20 мігрантів загинули біля берегів Греції

За даними Ассошіейтед Прес, жртвами стали щонайменше 22 людини, грецькі ЗМІ повідомляють про 21 загиблого, передає Бі-бі-сі. Перший дерев'яний човен перекинувся біля острова Калімнос в ніч на п'ятницю. В результаті загинули 19 людей, але 138 мігрантам вдалося врятуватися. Цей випадок став одним з найбільш серйозних, що сталися в грецьких територіальних водах з тих пір, як хвиля мігрантів ринула в Європу.

Другий інцидент стався сьогодні вранці недалеко від острова Родос: за попередньою інформацією, загинули 3 людини, вдалося врятувати шістьох. Ще троє вважаються зниклими без вісти.

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У минулу середу в Егейському морі також затонули кілька човнів з мігрантами. За останньою інформацією, загинули 16 людей, у тому числі семеро дітей. Рятувальникам вдалося врятувати з води 274 людини в районі острова Лесбос.

Греція тривалий час страждає від припливу біженців, в основному - з Сирії та Афганістану. За останні півроку понад півмільйона осіб прибуло до берегів Греції з Туреччини. Тільки минулого тижня в Грецію прибувало близько 9 тис. мігрантів на добу.

26 жовтня лідери ЄС на екстреному саміті в Брюсселі домовилися про створення додатково 100 тис. місць в центрах по прийому біженців. Кошти для цього обіцяють надати Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку і Банк розвитку Ради Європи.