Штайнмаєр: Саудівська Аравія відіграє ключову роль в боротьбі з ісламістами

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". Роль мусульманського світу полягає в тому, щоб позбавити джихадистів ідеологічного підґрунтя. Тому важливо, щоб "ісламські країни мали волю разом побороти тероризм", заявив він в інтерв'ю регіональним газетам Funke Mediengruppe.

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Німецький політик наголосив, що протягом минулого року "Ісламська держава" втратила близько чверті захоплених нею території - це сталося завдяки атакам міжнародної коаліції та боротьбі курдських повстанців.

Франк-Вальтер Штайнмаєр також схвалив участь місії Бундесверу в боротьбі проти "Ісламської держави", однак виключив розгортання у Сирії сухопутних військ Німеччини. За його словами, терористична загроза від джихадистів не закінчується на німецьких кордонах. "Тому відповідь не може звучати так: зачинити двері, опустити жалюзі, вимкнути світло і сподіватися, що біда зачепить лише сусідів, у яких горить світло", - сказав німецький дипломат. За його словами, цей "цинічний розрахунок" не дозволить ні покінчити з громадянською війною у Сирії, ні перешкодити терористам.