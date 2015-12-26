Мігранти з Африки влаштували безлади на півдні Іспанії

Вбивство 41-річного чоловіка спровокувало акції протесту, які згодом переросли у безлади в місті Рокетас-де-Мар в провінції Альмерія, передає Бі-бі-сі. У заворушеннях брали участь близько 30-40 осіб, проте з тих пір поліції вдалося взяти ситуацію під контроль.

Читайте такожУ Франції сотні мігрантів знову спробували прорватися в ЄвротунельВ результаті ніхто не постраждав, поліцейські нікого не заарештували.

Поліція підозрює, що чоловік був зарізаний в п'ятницю після суперечки, пов'язаної з дорожньою аварією.

В Альмерії розташована величезна кількість теплиць для овочів та фруктів, на яких працюють тисячі мігрантів.