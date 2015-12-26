Мігранти з Африки влаштували безлади на півдні Іспанії
15:05, 26 грудня 2015Світ
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Африканські мігранти підпалили сміттєві баки і спалили кілька автомобілів на півдні Іспанії, після того як чоловік з Гвінеї-Бісау загинув в результаті ножового поранення.
REUTERS
Вбивство 41-річного чоловіка спровокувало акції протесту, які згодом переросли у безлади в місті Рокетас-де-Мар в провінції Альмерія, передає Бі-бі-сі. У заворушеннях брали участь близько 30-40 осіб, проте з тих пір поліції вдалося взяти ситуацію під контроль.
Читайте такожУ Франції сотні мігрантів знову спробували прорватися в ЄвротунельВ результаті ніхто не постраждав, поліцейські нікого не заарештували.
Поліція підозрює, що чоловік був зарізаний в п'ятницю після суперечки, пов'язаної з дорожньою аварією.
В Альмерії розташована величезна кількість теплиць для овочів та фруктів, на яких працюють тисячі мігрантів.
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