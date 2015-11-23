Поліція Франції опублікувала фотографію ще одного учасника терактів 13 листопада

Ім'я бойовика не називається, поліція просить надати будь-яку інформацію про чоловіка, чиє фото було опубліковано в неділю ввечері, передає DT.ua.

"Ця людина — третя з числа тих, хто загинув при нападах 13 листопада біля стадіону Stad de France. Тим, хто володіє будь-якою інформацією про нього, пропонується зв'язатися з поліцією", − йдеться в повідомленні.

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За даними BBC, зображена на фотографії людина прибула до Греції разом з сирійськими біженцями під ім'ям М. аль Махмуд.

Видання звірило інформацію із реєстраційного журналу, де зазначалися імена мігрантів, які приїхали на грецький острів Лерос 3 жовтня. У журналі також були фотографії прибулих.

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Як повідомляв УНІАН, власник сирійського паспорта, який був знайдений на місці атаки в Парижі і який, імовірно, міг належати одному з нападників, просив про статус біженця. Як наголошується, цей чоловік перетнув сербський кордон 7 жовтня.