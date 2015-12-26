Поліція Австрії попередила про зростаючу загрозу терактів в містах Європи у період свят

"За кілька днів до Різдва (25 грудня) дружня нам служба розіслала до європейських міст попередження про те, що в місцях скупчення людей в період між Різдвом і Новим роком може статися вибух або стрілянина", - йдеться в повідомленні прес-служби поліції австрійської столиці, повідомляє Deutsche Welle.

Читайте такожФранція не пустила в країну 3,5 тисячі осіб за час дії режиму НС - голова МВСАвстрійські поліцейські поінформували громадськість і про те, що в їхнє розпорядження потрапив список можливих терористів. Однак, проведені на його основі розслідування і перевірки досі не надали жодних конкретних результатів, зазначено у прес-релізі. Тим не менш, відомство підкреслює, що мова йде про підвищену загрозу терактів, у зв'язку з чим поліція в Європі посилила заходи безпеки і слідчі дії. Зокрема, мова йде про поліцейську присутність у місцях скупчення людей, особисті огляди, підвищену увагу до предметів багажу тощо.