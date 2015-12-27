У Нігерії на Різдво бойовики "Боко Харам" спалили село та розстріляли 14 осіб
Від вогню не вцілів жоден будинок у селі.
Не менше 14 людей загинули і багатьох було поранено при нападі бойовиків угруповання "Боко Харам" на село в північно-західній частині Нігерії. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на AFP.
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Атака сталася на католицьке Різдво. Джихадисти увірвалися до села Кімба близько 10 вечора. Вони відкрили вогонь місцевих жителях і почали підпалювати їх будинки.
"Бойовики розстріляли 14 людей, спалили все село і зникли", - повідомив волонтер Мустафа Карімбе.
"Жоден будинок не вцілів від вогню", - повідомив інший свідок події.
За інформацією видання, сотні жителів села, які залишилися без даху над головою, вирушили в сусідній табір для біженців.