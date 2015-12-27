Звернення лідера ІДІЛ: авіанальоти не зашкодили угрупованню - NBC

Джерела в розвідці підтверджують, що запис розповсюдили основні медіа угруповання по "офіційним каналам", але перевірити його автентичність можливості поки немає. Про це повідомляє NBC.

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У поширеному ІД 24-хвилинному записі йдеться про те, що авіаудари коаліції на чолі з США, а також ВС РФ не дають результату, хоч і руйнують нафтову інфраструктуру Сирії та знищили кількох лідерів ІДІЛ за останні кілька тижнів.

Чоловік, який називає себе лідером "Ісламської держави", стверджує, що авіанальоти тільки піднімають бойовий дух джихадистів.

У заяві Багдаді критикує антитерористичну коаліцію, а також застерігає США від проведення наземної операції проти ІДІЛ.