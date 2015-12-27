Ватажок бойовиків: ІДІЛ наближається до Ізраїлю з кожним днем - NBC

Можливий лідер угруповання "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді виступив із погрозами на адресу всіх країн, що беруть участь в операціях проти ІДІЛ. Про це йдеться в опублікованому "офіційними медіа" угруповання зверненні від імені аль-Багдаді. Заяву цитує NBC news.

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Людина, яка предсталась аль-Багдаді, стверджує, що всі країни, які борються з ІДІЛ, "заплатять за це". Також він погрожує Ізраїлю, обіцяючи, що "Ісламська держава" "стає ближче" до цієї країни з кожним днем.

Крім того, аль-Багдаді закликає всіх мусульман приєднатися до боротьби, стверджуючи, що це їх ісламський обов'язок.

Нагадаємо, після кривавих терактів у Парижі, коли загинули 130 осіб, антиіділівська коаліція на чолі з США, а також Росія посилили інтенсивність авіаударів по позиціях ІД.