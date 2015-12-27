Саудівська Аравія перехопила балістичну ракету "Скад", запущену з Ємену
14:23, 27 грудня 2015Світ
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ППО Саудівської Аравії перехопила балістичну ракету "Скад", запущену з боку Ємену.
REUTERS
"ППО Саудівської Аравії вчора близько 11 вечора за місцевим часом перехопили ракету, запущену з боку єменського міста Сана в бік міста Наджран. ВВС негайно знищили пускову платформу", — розповіли в агентстві SPA, повідомляє РИА Новости з посиланням на Reuters.
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Державна служба новин Ємену повідомила, що метою була база саудівської національної гвардії.
Наголошується, що це вже не перший інцидент. Раніше в грудні ППО Саудівської Аравії вже відбивали ракетний удар з території Ємену.
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