Саудівська Аравія перехопила балістичну ракету "Скад", запущену з Ємену

"ППО Саудівської Аравії вчора близько 11 вечора за місцевим часом перехопили ракету, запущену з боку єменського міста Сана в бік міста Наджран. ВВС негайно знищили пускову платформу", — розповіли в агентстві SPA, повідомляє РИА Новости з посиланням на Reuters.

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Державна служба новин Ємену повідомила, що метою була база саудівської національної гвардії.

Наголошується, що це вже не перший інцидент. Раніше в грудні ППО Саудівської Аравії вже відбивали ракетний удар з території Ємену.