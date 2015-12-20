В Ємені внаслідок боїв урядових військ з повстанцями загинуло 68 осіб

Щонайменше 68 людей були вбиті в боротьбі між урядовими військами і повстанцями на північному заході країни, повідомляє Радіо Свобода.

"Військові джерела повідомляють, що 19 грудня 28 солдатів були вбиті недалеко від міста Харад біля кордону з Саудівською Аравією, шиїтські повстанці Хуті кажуть, що вони втратили 40 бійців", - йдеться у повідомленні.

Ще 40 проурядових військових і 50 повстанців, як повідомляється, були поранені.

Харад був захоплений силами, лояльними уряду, на початку цього тижня.

Боротьба триває, незважаючи на підтримку ООН режиму припинення вогню і мирні переговори між Хуті і урядовою делегацією в Швейцарії, які почалися 17 грудня і тривають до 20 грудня.

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