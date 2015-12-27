Іракські війська увійшли в Рамаді - ЗМІ

Згідно з повідомленнями, урядові війська увійшли в одну будівлю і готуються опанувати всім комплексом.

Вони діють з обережністю, побоюючись, що будівлі можуть бути заміновані.

За непідтвердженими даними, бойовики ІД ретирувалися з міста в північно-східному напрямку, передає Руссукая служба ВВС.

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Іракські урядові війська протягом декількох тижнів намагалися взяти це місто.

Рамаді, місто з переважно сунітським арабським населенням, розташоване приблизно в 90 км від Багдада.

Воно опинилося під контролем ІД в травні, відступ урядових військ з Рамаді багатьма був сприйнятий як ганебне для армії.

В останні дні іракські війська поступово прокладали собі шлях по замінованим вулицями міста, захопивши кілька районів, поки не наблизилися до урядового комплексу.

Тривогу викликає доля сотень родин, які в останні кілька днів опинилися на лінії фронту в межах міста.