Іракські війська увійшли в Рамаді - ЗМІ
Іракські війська увійшли на територію колишнього урядового комплексу в Рамаді, який утримувався загонами "Ісламської держави", повідомили джерела Бі-бі-сі в Іраку.
Згідно з повідомленнями, урядові війська увійшли в одну будівлю і готуються опанувати всім комплексом.
Вони діють з обережністю, побоюючись, що будівлі можуть бути заміновані.
За непідтвердженими даними, бойовики ІД ретирувалися з міста в північно-східному напрямку, передає Руссукая служба ВВС.
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Іракські урядові війська протягом декількох тижнів намагалися взяти це місто.
Рамаді, місто з переважно сунітським арабським населенням, розташоване приблизно в 90 км від Багдада.
Воно опинилося під контролем ІД в травні, відступ урядових військ з Рамаді багатьма був сприйнятий як ганебне для армії.
В останні дні іракські війська поступово прокладали собі шлях по замінованим вулицями міста, захопивши кілька районів, поки не наблизилися до урядового комплексу.
Тривогу викликає доля сотень родин, які в останні кілька днів опинилися на лінії фронту в межах міста.