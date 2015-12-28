Армія Іраку заявила про перемогу над бойовиками ІДІЛ у місті Рамаді
Іракська армія заявила про перемогу над бойовиками "Ісламської держави", захопивши комплекс урядових будівель у західному іракському місті Рамаді.
Це був останній оплот бойовиків ІДІЛ у Рамаді, місті з переважно сунітським арабським населенням, розташованому приблизно за 90 км від Багдада, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.
"Контроль над цим комплексом означає, що ми перемогли їх у Рамаді. Наступний крок - очистити локальні осередки бойовиків, які можуть залишатися в місті ", - сказав Сабах Аль-Нумані, представник сили, що веде боротьбу на боці уряду.
Державне телебачення Іраку транслювало кадри з військовими, військовою технікою і танками, які проходять вулицями Рамаді посеред купи уламків і зруйнованих будинків. Деякі квартали були повністю знищені.
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Телебачення також показало святкування у переважно шиїтських містах на південь від Багдада, де люди танцюють на вулицях і розмахують іракськими прапорами з машин.
Чиновники не дають поки ніякої інформації про загиблих у боях. Уряд каже, що більшість мирних жителів вдалося евакуювати, перш ніж почався наступ.
Повернення Рамаді під урядовий контроль буде одним з найбільших військових успіхів іракської армії з 2014 року, коли "Ісламська держава" захопила близько третини території країни.
Нагадаємо, що в останні дні іракські війська поступово прокладали собі шлях замінованими вулицями міста, захопивши кілька районів, поки не наблизилися до урядового комплексу.