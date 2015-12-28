Коаліція на чолі з США завдала 37 авіаударів по "Ісламській державі" в Сирії та Іраку

Міжнародна коаліція на чолі з США завдала 37 авіаударів по позиціям ІДІЛ в Сирії та Іраку.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

За інформацією штабу коаліції, протягом неділі США та їх союзники провели 37 ударів по "Ісламській державі" в Іраку та Сирії. При цьому, за інформацією штабу, різко збільшилась кількість авіа ударів поблизу сирійського міста Манбидж.

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В районі цього міста об'єднана оперативно-тактична група завдала 11 повітряних ударів поблизу Манбиджу. В результаті ударів було знищено не менше семи тактичних одиниць, кілька укріплень. Ще п'ять авіаударів було завдано поблизу міст Хасак, Ар Ракка і Мара.

В Іраку було завдано 21 авіаудар в районі восьми міст, в тому числі три авіаудари біля міста Рамаді, де іракські війська оголосили про свою перемогу над бойовиками ІДІЛ.

В результаті авіаударів коаліції знищено дві тактичні одиниці ІДІЛ, поранено не менше 12 бойовиків і знищено дві групи укріплень.