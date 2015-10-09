Франція завдала другого авіаудару по позиціях ІДІЛ у Сирії

Про це заявив в ефірі радіостанції Europe 1 французький міністр оборони Жан-Ів Ле Дріан, передає Lenta.ru з посиланням на Reuters.

"Франція атакувала позиції бойовиків "Ісламської держави" в місті Ракка. Це вже не перша і далеко не остання наша операція. "Рафалі" скинули бомби на табір бойовиків. Поставлене завдання виконане", — наводить агентство слова глави оборонного відомства.

Читайте такожФранція запропонує РБ ООН заборонити Асаду використовувати в Сирії "бочкові бомби"

Перше бомбардування по позиціях екстремістів в Сирії французькі ВПС здійснили 30 вересня. Тоді загинули 30 бойовиків, включаючи 12 дітей з руху «Діти халіфату», повідомляє Kashmir Reader. Раніше Франція атакувала з повітря ісламістів тільки на території Іраку.

Як повідомляв УНІАН, російська авіація у ніч на четвер здійснила 22 бойових вильоти і завдала ударів по 27 об'єктах терористів у Сирії.

Нагадаємо, раніше сирійське арабське інформаційне агентство SANA повідомило, що спільними діями повітряно-космічних сил Російської Федерації і військово-повітряних сил Сирії у четвер, 8 жовтня, знищені сотні бойовиків.