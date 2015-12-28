Пентагон спростовує інформацію про затримання одного з ватажків ІДІЛ
20:34, 28 грудня 2015Світ
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Пентагон назвав чутками інформацію про затримання одного з ватажків угруповання "Ісламська держава" Абу Омара аш-Шишані американським спецназом.
REUTERS
Про це заявив представник прес-служби міністерства оборони США, повідомляє ТАСС.
"Наскільки нам відомо, ці повідомлення (про затримання бойовика - УНІАН) - звичайні чутки", - зазначив він.
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Раніше інформагентство Ейн повідомило, що сили американського спецназу в результаті спецоперації в іракській провінції Кіркук схопили терориста на прізвисько Абу Омар аш-Шишані, одного з ватажків угруповання "Ісламська держава" (ІД).
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