Пентагон спростовує інформацію про затримання одного з ватажків ІДІЛ

Про це заявив представник прес-служби міністерства оборони США, повідомляє ТАСС.

"Наскільки нам відомо, ці повідомлення (про затримання бойовика - УНІАН) - звичайні чутки", - зазначив він.

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Раніше інформагентство Ейн повідомило, що сили американського спецназу в результаті спецоперації в іракській провінції Кіркук схопили терориста на прізвисько Абу Омар аш-Шишані, одного з ватажків угруповання "Ісламська держава" (ІД).