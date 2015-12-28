Прем'єр Іраку назвав 2016-й роком остаточної перемоги над ІДІЛ

Прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді заявив, що 2016 рік принесе остаточну перемогу над терористичним угрупованням "Ісламська держава".

"Якщо 2015 був роком звільнення, то 2016 стане роком великих перемог, які покладуть край існуванню ІД в Іраку та Месопотамії", — цитує прем'єра агентство Франс Прес, передає РИА Новости.

У понеділок іракська армія заявила про повне звільнення від ІД міста Ер-Рамаді в провінції Анбар. Пізніше губернатор провінції Сухейб ар-Раві заявив, що місто лише на 80 відсотків звільнене від бойовиків.

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ІД є на сьогоднішній день однією з головних загроз світовій безпеці. За три роки терористам вдалося захопити значні території Іраку і Сирії. Крім того, вони намагаються поширити свій вплив у країнах Північної Африки, зокрема в Лівії. За різними оцінками, контрольована ІД територія сягає до 90 тисяч квадратних кілометрів. Дані про чисельність екстремістської організації теж варіюються — від 50 тисяч до 200 тисяч бойовиків.