Бельгія надала притулок 30 тисячам мігрантів

Про це заявив державний секретар з питань надання притулку та міграції Тео Франкен, передає "ЄвроПравда" з посиланням на DH. "На 31 грудня загальна кількість шукачів притулку, які отримають дозвіл на проживання за рік, складе від 35 тис. до 36 тис.", - повідомив державний секретар.

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"В цілому протягом року кількість шукачів притулку в Бельгії складе від 47 тис. до 48 тис. осіб, серед них неповнолітні, які приїжджають з батьками", - додав він.

"Така кількість біженців є "керованою", - зазначив також Тео Франкен.