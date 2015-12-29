Бельгія надала притулок 30 тисячам мігрантів
14:07, 29 грудня 2015Світ
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Протягом цього року влада Бельгії надала статусу біженця 30 тис. осіб.
мігранти біженці / REUTERS
Про це заявив державний секретар з питань надання притулку та міграції Тео Франкен, передає "ЄвроПравда" з посиланням на DH. "На 31 грудня загальна кількість шукачів притулку, які отримають дозвіл на проживання за рік, складе від 35 тис. до 36 тис.", - повідомив державний секретар.
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"В цілому протягом року кількість шукачів притулку в Бельгії складе від 47 тис. до 48 тис. осіб, серед них неповнолітні, які приїжджають з батьками", - додав він.
"Така кількість біженців є "керованою", - зазначив також Тео Франкен.
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