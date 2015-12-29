ЗМІ: у німецькому місті Губені невідомі напали на притулки для мігрантів

Невідомі в масках вигукували расистські гасла біля притулку, а після в будинок мігрантів полетіло каміння, пише DT.UA з посиланням на Die Zeit. Відзначається, що в цьому притулку проживають мігранти з Африки. Ніхто в результаті нападу не постраждав. Мова йде про не менше ніж трьох злочинців, які скоїли напад.

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Незабаром після цього інциденту камені полетіли і у притулок з сирійськими біженцями на сусідній вулиці. Як наголошує німецьке видання, в більшості подібних випадків злочинцям вдається уникати покарання. Так, за останній рік було зафіксовано 222 атаки на біженців, і лише в чотирьох випадках винні понесли кримінальну відповідальність, а у восьми інших – звинувачення були зняті.

Повідомлялося, що до Німеччини прибуде до мільйона мігрантів в цьому році. А згідно з прогнозом Євросоюзу, ще 3 млн мігрантів прибудуть в Європу до кінця наступного року.