У Туреччині арештовано підозрюваних у підготовці вибухів

15:26, 30 грудня 2015
Світ
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Турецька поліція повідомила про затримання двох підозрюваних у підготовці вибухів у столиці країни Анкарі в час новорічних свят.

REUTERS

Як відзначається, обидва вони підозрюються у зв'язках з екстремістським угрупованням "Ісламська держава", передає Бі-бі-сі.

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У ході обшуків у підозрюваних були знайдені пояси смертників.

У столиці Туреччини з жовтня введений найвищий рівень тривоги, після того, як в результаті вибуху, що прогримів на мітингу, загинули більше 100 осіб.

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