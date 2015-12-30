У Туреччині арештовано підозрюваних у підготовці вибухів
15:26, 30 грудня 2015Світ
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Турецька поліція повідомила про затримання двох підозрюваних у підготовці вибухів у столиці країни Анкарі в час новорічних свят.
REUTERS
Як відзначається, обидва вони підозрюються у зв'язках з екстремістським угрупованням "Ісламська держава", передає Бі-бі-сі.
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У ході обшуків у підозрюваних були знайдені пояси смертників.
У столиці Туреччини з жовтня введений найвищий рівень тривоги, після того, як в результаті вибуху, що прогримів на мітингу, загинули більше 100 осіб.
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