Наступна зустріч глав МЗС "нормандської четвірки" намічена на кінець січня

Про це йшлося в ході телефонної розмови президента Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда та президента РФ Володимира Путіна, повідомляє прес-служба Порошенка.

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«Співрозмовники домовилися про наступну зустріч міністрів закордонних справ «нормандської четвірки» в кінці січня 2016 року», - йдеться в повідомленні.