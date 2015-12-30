Наступна зустріч глав МЗС "нормандської четвірки" намічена на кінець січня
15:35, 30 грудня 2015Світ
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Наступна зустріч міністрів закордонних справ країн «нормандського формату» відбудеться наприкінці січня 2016 року.
REUTERS
Про це йшлося в ході телефонної розмови президента Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда та президента РФ Володимира Путіна, повідомляє прес-служба Порошенка.
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«Співрозмовники домовилися про наступну зустріч міністрів закордонних справ «нормандської четвірки» в кінці січня 2016 року», - йдеться в повідомленні.
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