Лідери "нормандської четвірки" домовилися про необхідність повного припинення вогню на Донбасі

15:15, 30 грудня 2015
Політика
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Лідери України Петро Порошенко, Франції Франсуа Олланд, Німеччини Ангела Меркель та Росії Володимир Путін домовилися про необхідність повного припинення вогню на Донбасі.

REUTERS

Про йшлося в ході телефонної розмови лідерів країн «норманського формату», повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

«Співрозмовники домовилися про необхідність повного припинення вогню», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що президент України поінформував про ескалацію на Донбасі в останні тижні і наголосив на недопустимості невиконання Мінських домовленостей Росією та проросійськими бойовиками.

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