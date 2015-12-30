BBC: Більше мільйона мігрантів дісталися Європи морем

Більше мільйона біженців і мігрантів прибули до Європи морем від початку 2015 року, повідомляє BBC Україна з посиланням на агентство ООН у справах біженців.

Понад 80% людей з 1 000 573 дісталися берегів Греції, вони прямували на острів Лесбос.

Читайте такожЗМІ: у німецькому місті Губені невідомі напали на притулки для мігрантів

Близько 844 тис. прибули до Греції через сусідню Туреччину. 150 тис. перетнули Середземне море з берегів Лівії до Італії.

Мігрантську кризу в Європі називають найгіршою з часів Другої світової.

Кількість тих, хто прибув морем, значно зросла з 2014 року, коли фіксували близько 216 тис. таких мігрантів.

Все більше мігрантів у відчаї намагаються досягти європейських берегів на човнах, які не для таких мандрівок, зазначають в ООН.

"Переважна більшість тих, хто здійснює такі небезпечні мандрівки, потребують міжнародного захисту, тікаючи від війни, насильства і переслідування у своїх країнах", - йдеться у заяві ООН.

Близько 49% з тих, хто прибув морем, є вихідцями з Сирії, 21% прибули з Афганістану, за даними ООН. Загинули у морі 3 735 людей.

Кореспондент ВВС з Лесбоса каже, що тисячі людей чекають на реєстрацію, щоб продовжити подорож Європою.

21 грудня Міжнародна організація з міграції повідомила, що загальна кількість всіх мігрантів, які прибули і морем і суходолом, становить 1 000 600 людей.

Читайте такожМігранти з Африки влаштували безлади на півдні Франції

Багато мігрантів продовжують подорож Європою, незважаючи на зимову погоду.

Рекордний наплив мігрантів спричинив значні політичні суперечки всередині ЄС. Деякі з країн встановити паркани та посилили прикордонний контроль - попри угоду про Шенгенську зону між більшістю членів ЄС.

Нещодавно Брюссель погодився збільшити чисельність особового складу європейського агентства із охорони зовнішніх кордонів Frontex у Греції - ключовій точці, через яку мігранти прибувають до Європи.