Зять Путіна отримав $1,75 мільярда держфінансування за пільговою ставкою - Reuters

Державні кошти надали для фінансування нафтохімічного проекту компанії, в якій великий пакет акцій належить бізнесменові Кирилу Шамалову, чоловікові Катерини Тихонової – молодшої доньки президента РФ. Про це йдеться в розслідуванні Reuters.

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За інформацією видання, 33-річному Шамалову належить п'ята частина "Сибура" - найбільшої в Росії нафтохімічної компанії. У грудні "Сибур" отримав $1,75 мільярда грошей з Фонду національного добробуту на будівництво гігантського комплексу в Тюменській області, під Тобольськом.

Згідно з документами уряду та компанії, "Сибур" зміг позичити гроші за низькою ставкою, яка зараз складає 2%. Фінансові аналітики називають це "дешевими грішми". Артем Усманов, аналітик фінансової групи "БКС", сказав, що при ринковій угоді ставка з аналогічними умовами повинна була б скласти не менше 7%. Ірина Алізаровська, аналітик Raiffeisenbank, назвала позику "досить дешевим довгим фінансуванням".

На запит про коментарі Шамалов не відповів. Представник "Сибура" сказав, що у компанії немає інформації про родинні зв'язки і взаємини акціонерів компанії з президентом Росії". За його словами, заявка на фінансування "пройшла складні багатоступінчасті процедури, прописані у відповідних нормативних актах".

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Зазначається, що Фонд національного добробуту, який, згідно з формулюванням російського Мінфіну, "покликаний стати частиною сталого механізму пенсійного забезпечення громадян Росії", на початок 2015 року оцінювався в 4,8 трильйона рублів (на той момент $72 мільярди), в основному використовується для інфраструктурних проектів - будівництво та модернізація залізниць та автомобільних доріг.

Кошти держфонду складають частину з необхідних для тобольського проекту $9,5 мільярда. Проект може стати ключовим для майбутнього "Сибура" і для вартості частки в ньому Шамалова.

Зазначимо, що після того як Шамалов одружився з донькою Путіна в 2013 році, його частка в "Сибурі" зросла в п'ять разів, і компанія інвестувала значні кошти в "Запсибнафтохім". Шамалов є другим за розміром частки акціонером компанії з пакетом 21,3%. Вартість цієї частки зараз може скласти близько $2,85 мільярда.