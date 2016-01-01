Відсьогодні Росія призупиняє безвізовий режим з Туреччиною
У Російській Федерації з 1 січня 2016 року набула чинності постанова уряду про призупинення безвізового режиму з Туреччиною.
Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, передає Lenta.ru.
"Це прямо пов'язано з безпекою РФ, наших громадян. Через Туреччину налагоджений трафік бойовиків у різних напрямках", - зазначив він.
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Варто зазначити, що безвізовий режим Росії з Туреччиною діє з 2011 року.
Відносини Росії і Туреччини загострилися після того, як турки збили російський бомбардувальник Су-24. У Туреччині запевняють, що літак порушив повітряний простір країни; російська сторона це заперечує.
Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про наявність доказів того, що "Ісламська держава" і російські компанії продають нафту Сирії.