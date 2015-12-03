Туреччина готова оприлюднити деталі знищення Су-24 - Reuters
17:10, 03 грудня 2015Світ
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Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив про готовність керівництва країни оприлюднити деталі по катастрофі Су-24.
REUTERS
Таку заяву політик зробив на спільній прес-конференції з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Баку, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
Як повідомляв УНІАН, турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.
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Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.
У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.
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