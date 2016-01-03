Французька авіація знищила центр з виробництва ракет у Сирії (відео)
20:49, 03 січня 2016Світ
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Французька авіація знищила розташований за декілька кілометрів на схід від сирійського міста Алеппо центр бойовиків ІДІЛ з виробництва некерованих ракет.
Франція знищила центр ІД з виробництва ракет / defense.gouv.fr
Про це повідомили у прес-службі міністерства оборони Франції.
"Рейд здійснили чотири оснащених ракетами літаки Rafale. Авіація діяла спільно з літаками коаліції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що центр був імпровізованим заводом з виробництва некерованих ракет і зберігання зброї бойовиків "Ісламської держави".
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