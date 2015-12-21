Коаліція на чолі з США ліквідувала 90% нафтових об'єктів ІДІЛ в Іраку і Сирії
15:46, 21 грудня 2015Світ
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Прес-секретар міжнародної коаліції Стів Уоррен заявив про знищення 90% нафтових об'єктів угруповання «Ісламська держава» на території Сирії та Іраку.
REUTERS
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на телеканал Alsumaria.
Він зазначив, що угруповання втратило 40% захоплених територій через авіаудари.
Крім того, Уоррен заявив, що у коаліції є план щодо звільнення Мосула.
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Раніше повідомлялося, що резолюція Ради Безпеки ООН щодо мирного врегулювання конфлікту в Сирії була прийнята одноголосно. У документі наголошується, що в січні повинні відбутися міжсирійські переговори, протягом півтора року - вибори.
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