Коаліція на чолі з США ліквідувала 90% нафтових об'єктів ІДІЛ в Іраку і Сирії

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на телеканал Alsumaria.

Він зазначив, що угруповання втратило 40% захоплених територій через авіаудари.

Крім того, Уоррен заявив, що у коаліції є план щодо звільнення Мосула.

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Раніше повідомлялося, що резолюція Ради Безпеки ООН щодо мирного врегулювання конфлікту в Сирії була прийнята одноголосно. У документі наголошується, що в січні повинні відбутися міжсирійські переговори, протягом півтора року - вибори.