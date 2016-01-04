Аргентина хоче повернути Фолклендські острови - закликала Британію до переговорів

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Аргентини від 3 січня, присвяченого річниці висадки на острови британських військ, повідомляє Slon.ru.

«Сьогодні, через 183 роки після незаконної окупації, яка триває досі, народ і уряд Аргентини в черговий раз підтверджують невід'ємне право Аргентинської Республіки на суверенітет над Мальвінськими островами, Південною Георгією і Південними Сандвічевими островами», – йдеться в повідомленні.

МЗС Аргентини підкреслило, що відновлення контролю над спірними територіями мирним шляхом залишиться одним із пріоритетів у зовнішній політиці держави. У відомстві закликали Великобританію повернутися до переговорів, щоб вирішити територіальну суперечку.

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10 грудня 2015 року перемогу на виборах в Аргентині здобули правоцентристи. Голова партії Маурісіо Макрі оголосив, що нова політика країни буде різко відрізнятися від соціалізму сім'ї Кіршнер, які очолювали країну останні 12 років.

Аргентина не визнає результати референдуму 2013 року, під час якого більшість жителів архіпелагу проголосували за те, щоб територія залишилася британською.

Війна між Великобританією та Аргентиною за контроль над Фолклендскими островами почалася 2 квітня 1982 року і закінчилася перемогою Великобританії.