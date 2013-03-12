Фолклендські острови залишаться британською територією - референдум

Про це повідомляє в ніч на вівторок агентство Франс Прес з посиланням на офіційні підсумки голосування.



Референдум з питань політичного статусу Фолклендів проводився 10-11 березня на тлі триваючого конфлікту Британії та Аргентини, яка оспорює права на ці території. За даними Франс Прес, на питання "Чи хочете ви, щоб Фолклендські острови зберегли свій нинішній політичний статус заморської території Об'єднаного Королівства?" 98,8% учасників плебісциту відповіли ствердно. Явка склала близько 92%.

Як повідомляє РІА Новости, рішення про проведення референдуму було прийнято самим урядом Фолклендів, який наполягає на тому, що острови є заморською територією Британії за власним вибором, не підкоряються Лондону як колонія, а повністю самоврядні за винятком питань оборони і міжнародної політики. Але референдум повинен був поставити крапку в претензіях Аргентини, яка з часів Фолклендської війни не визнає нинішній статус архіпелагу.

Війна між Аргентиною і Великобританією за спірні острови почалася 2 квітня 1982 року, вона тривала 74 дні і закінчилася перемогою британської корони. У 2012 році, напередодні 30-ї річниці конфлікту, відносини між Лондоном і Буенос-Айресом через Фолкленди, або, як їх називають в Аргентині, Мальвінські острови, загострилися знову. Приводом стало рішення Британії відправити на архіпелаг принца Вільяма, який у лютому 2012 року пройшов там 6-тижневу службу в якості пілота рятувального вертольота. Країни обмінялися взаємними звинуваченнями на вищому рівні.

Аргентина заявила, що Британія веде себе як колонізатор, Лондон же почав вимагати від Буенос-Айреса повернення боргів 35-річної давності. Аргентина вже заявила, що не визнає результати волевиявлення фолклендців, оскільки заперечує саме існування "фолклендців" і говорить про окупацію. Кілька днів тому міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейг зустрічався в Лондоні з представниками уряду архіпелагу. Сторони заявили, що аргентинська сторона відмовилася брати участь у переговорах. Як наполягають організатори референдуму, більшість з 2 тисяч 841 мешканця архіпелагу виступають за збереження статус-кво, не бажаючи перебувати під контролем Аргентини.