У Росії помер начальник ГРУ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, у співчутті президента РФ Володимира Путіна, «колеги і підлеглі знали його як справжнього бойового офіцера, досвідченого і компетентного командира, людину великої мужності, істинного патріота. Поважали за професіоналізм, твердість характеру, чесність і порядність».

Сергуна було призначено начальником ГРУ - заступником начальника Генштабу ЗС РФ 26 грудня 2011 року. Його попередника Олександра Шляхтурова було звільнено в запас у зв'язку з досягненням граничного віку перебування на військовій службі.

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31 серпня 2012 року Сергуну було присвоєно звання генерал-лейтенанта, а 21 лютого 2015 року - звання генерал-полковника.

Згідно з біографією Сергуна на сайті Міноборони РФ, він народився 28 березня 1957 року, закінчив Московське Суворовське військове училище, Московське вище загальновійськове командне училище імені Верховної ради РРФСР, Військову академію Радянської армії і Військову академію Генштабу ЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2015 року помер заступник начальника штабу повітряно-десантних військ РФ генерал-майор Олександр Шушукін, який командував військовою операцією РФ під час анексії Криму в 2014 році. На сторінці рязанських десантників у YouTube уточнюється, що причиною смерті 52-річного офіцера стала зупинка серця.

Шушукін обіймав посаду заступника начальника штабу повітряно-десантних військ РФ з 2013 року. До цього він понад чотири роки очолював 4-ту російську гвардійську військову базу, яка дислокується в окупованій Росією Південній Осетії.

16 травня 2014 року сили АТО затримали в зоні бойових дій у Луганській області двох російських спецназівців - капітана Євгена Єрофєєва і сержанта Олександра Александрова. На допиті Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.