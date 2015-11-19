Затриманий на Донбасі російський ГРУшник Єрофєєв у суді заявив, що його катували

Зокрема, це стосується допиту, який був записаний на відео і на якому Єрофєєв назвав себе російським військовослужбовцем, передає Бі-бі-сі.

Варто зазначити, що сьогодні в Голосіївському районному суді Києва відбулося чергове судове засідання у справі російських військовослужбовців Єрофєєва і Александрова, яких затримали на Донбасі в травні.

На засіданні було продемонстровано відеозапис допитів росіян як після затримання, так і під час їхнього перебування в госпіталі.

Читайте такожНа суді у справі Александрова та Єрофєєва стався мовний конфлікт: потерпілий не захотів чути "мову окупанта"

На них Александров та Єрофєєв визнають себе військовослужбовцями збройних сил РФ і розповідають, як потрапили в Україну, які виконували завдання і за яких обставин були затримані.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців, співробітників ГРУ РФ - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

У кінці серпня досудове розслідування щодо Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів.