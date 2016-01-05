Міністр оборони Польщі хоче збільшити чисельність армії вдвічі

Міністерство оборони Польщі в 2016 році планує створити три нових бригади територіальної оборони на східному кордоні і перемістити туди діючі склади, заявив в інтерв'ю журналу Polska Zbrojna голова відомства Антоні Мацеревич, передає РИА Новости.

Він також має намір удвічі збільшити польську армію, що зробить її однією з найбільших армій Європи і НАТО.

"Створити три бригади територіальної оборони на нашому східному кордоні поряд з одночасним зсувом в цьому напрямку вже існуючих збройних сил. Ми не хочемо, щоб армія була зосереджена на західному кордоні, як в 1989 році", — відповів міністр на питання про те, що він планує змінити у збройних силах країни.

Мацеревич також виступив за збільшення чисельності польських збройних сил майже в два рази. За його словами, влада країни досі не виконала резолюцію Сейму від 1791 року, що дозволяє збільшення чисельності армії до 100 тисяч осіб: у Польщі, за даними міністра, налічується лише близько 80 тисяч солдатів.

"Я думаю, що в остаточному підсумку польська армія повинна мати в розпорядженні 150 тисяч солдатів. Це той мінімум, який потрібен для того, щоб армія могла дати відсіч загрозам", — заявив Мацеревич.

Читайте такожМіністр оборони Польщі: безпечна Україна - це безпечна Польща і Європа

Головною загрозою безпеці в Європі польський міністр на даний момент вважає конфлікт на сході України. Говорячи про можливої військової операції Польщі в Сирії — за принципом взаємності — у разі звернення з подібним проханням Франції, Мацеревич заявив, що конкретних розмов на цю тему не велося.

"Польща готова підтримати Францію в завданнях, які поставила влада в Парижі. Ми готові брати участь у такій роботі, але за умови, що вона (Франція) буде підтримувати нас, коли ми будемо мати потребу, наприклад, в питанні дислокації військ НАТО на території Польщі", — підсумував міністр.